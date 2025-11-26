Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 20,7%

Согласно закону, с 1 января 2026 года МРОТ составит 27 093 рубля. Это на 20,7% больше по сравнению с 2025 годом. Ранее Госдума принимала законопроект в третьем, окончательном чтении. Реализация его положений, как сообщалось ранее, поспособствует повышению зарплаты около 4,6 миллиона работников.

