Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Рязанской области

Оповещение опубликовали в 17:16 28 ноября. Угроза действует на территории Рязани и области. Жителей призвали не подходить к окнам. В случае, если находитесь на улице, нужно зайти в ближайшее здание. Оставаться в безопасном месте рекомендовали до сигнала «отбой».