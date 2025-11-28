Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Рязанской области
Оповещение опубликовали в 17:16 28 ноября. Угроза действует на территории Рязани и области. Жителей призвали не подходить к окнам. В случае, если находитесь на улице, нужно зайти в ближайшее здание. Оставаться в безопасном месте рекомендовали до сигнала «отбой».
В 19:18 угрозу отменили.