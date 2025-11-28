В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Беспилотная опасность действовала на территории Рязани и области с 17:16 28 ноября. В 19:18 угрозу БПЛА в регионе отменили. В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру 112.