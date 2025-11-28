Рязань
Рязанец вышел «регулировать» движение на обесточенной улице
Рязанец вышел на перекресток на площади Победы вечером в пятницу, 28 ноября. На кадрах видно, что молодой человек пытался регулировать движение автомобилей на участке, где отключили светофоры. Некоторые водители подавали пешеходу звуковые сигналы.

Напомним, на 14 улицах в центре Рязани отключили свет. Местные жители жаловались на неработающие светофоры и фонари.

Позже в РГРЭС назвали причину отключения света в городе.