Рязанец вышел «регулировать» движение на обесточенной улице

Рязанец вышел на перекресток на площади Победы вечером в пятницу, 28 ноября. На кадрах видно, что молодой человек пытался регулировать движение автомобилей на участке, где отключили светофоры. Некоторые водители подавали пешеходу звуковые сигналы.

Напомним, на 14 улицах в центре Рязани отключили свет. Местные жители жаловались на неработающие светофоры и фонари.

Позже в РГРЭС назвали причину отключения света в городе.