Рязанцы сообщили о неработающих светофорах и фонарях в центре города
Отмечается, что Первомайский проспект остался без света вечером в пятницу, 28 ноября. «Перестали работать светофоры и фонари на дороге. Также нет света в домах», — сообщили очевидцы. Информация об отключении света в городе уточняется.

