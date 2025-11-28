Рязанцы сообщили о неработающих светофорах и фонарях в центре города
Отмечается, что Первомайский проспект остался без света вечером в пятницу, 28 ноября. «Перестали работать светофоры и фонари на дороге. Также нет света в домах», — сообщили очевидцы. Информация об отключении света в городе уточняется.
