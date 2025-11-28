В центре Рязани отключили свет на 14 улицах

Электричества нет по следующим улицам: Первомайский проспект; Кольцова; МОГЭС; Весенняя; Чкалова; Соборная; Маяковского; Ленинского Комсомола: переулок Войкова; Малое шоссе; Высоковольтная; Вокзальная; Горького; Павлова. Ремонтно-восстановительные работы проведут до полного восстановления. Также нет света в Солотче на улице Мещерской. Там восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения. Ранее рязанцы сообщили о неработающих светофорах и фонарях.

