В центре Рязани отключили свет на 14 улицах
В центре Рязани отключили свет на 14 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 28 ноября.
Электричества нет по следующим улицам:
- Первомайский проспект;
- Кольцова;
- МОГЭС;
- Весенняя;
- Чкалова;
- Соборная;
- Маяковского;
- Ленинского Комсомола;
- переулок Войкова;
- Малое шоссе;
- Высоковольтная;
- Вокзальная;
- Горького;
- Павлова.
Ремонтно-восстановительные работы проведут до полного восстановления.
Также нет света в Солотче на улице Мещерской. Там восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения.
Ранее рязанцы сообщили о неработающих светофорах и фонарях.
