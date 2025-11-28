Рязань
В центре Рязани отключили свет на 14 улицах
В центре Рязани отключили свет на 14 улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 28 ноября.

Электричества нет по следующим улицам:

  • Первомайский проспект;
  • Кольцова;
  • МОГЭС;
  • Весенняя;
  • Чкалова;
  • Соборная;
  • Маяковского;
  • Ленинского Комсомола;
  • переулок Войкова;
  • Малое шоссе;
  • Высоковольтная;
  • Вокзальная;
  • Горького;
  • Павлова.

Ремонтно-восстановительные работы проведут до полного восстановления.

Также нет света в Солотче на улице Мещерской. Там восстановление подачи ресурса планируется в течение четырех часов с момента отключения.

Ранее рязанцы сообщили о неработающих светофорах и фонарях.

Позже в РГРЭС прокомментировали отключение света в городе.