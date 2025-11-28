В РГРЭС назвали причину массового отключения света в центре Рязани

Отмечается, что света нет в городе из-за «технологического нарушения на оборудовании смежной организации». Под отключение попало 80 трансформаторных подстанций. Подачу электричества восстанавливают поэтапно — потребителей переводят на временные схемы электроснабжения по резервным линиям. На 20:30 28 ноября электроэнергия подана на 50% отключенных многоквартирных домов, уточнили в посте. Напомним, на 14 улицах в центре Рязани отключили свет. Местные жители жаловались на неработающие светофоры и фонари.