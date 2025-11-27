В Рязанской области выставят на торги усадьбу Баташевых

В поселке Гусь-Железный Касимовского округа выставят на торги территорию усадебного комплекса «Дома Баташевых». Объект культурного наследия федерального значения может быть использован, в том числе, для создания детского кардиологического санатория, соответствующий вид разрешенного использования обозначен в условиях торгов. Начальная цена еще не определена. Общая площадь земли — 2,52 га. На торги выставят три здания и участки вокруг них. Реализовать проект планируют в первом квартале 2026 года.

Напомним, в мае 2024 года В Рязанской области сгорело здание усадебного комплекса «Дом Баташевых».

Позднее стало известно, что в ансамбль исторического объекта входит усадьба и прилегающие к ней корпуса и территории. Возгорание случилось в здании, где в советское время располагался завод сельхозоборудования. Ночью объект не охранялся. Благодаря оперативным действиям спасателей, сама усадьба Баташевых не пострадала.

