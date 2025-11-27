Рязань
В Рязанской области выставят на торги усадьбу Баташевых
Напомним, в мае 2024 года В Рязанской области сгорело здание усадебного комплекса «Дом Баташевых».

Позднее стало известно, что в ансамбль исторического объекта входит усадьба и прилегающие к ней корпуса и территории. Возгорание случилось в здании, где в советское время располагался завод сельхозоборудования. Ночью объект не охранялся. Благодаря оперативным действиям спасателей, сама усадьба Баташевых не пострадала.

Ранее также сообщалось, что в Рязанской области выставят на торги усадьбу Никитинских в селе Костино.