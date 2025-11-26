В Рязанской области выставят на торги усадьбу Никитинских в селе Костино

На платформе Дом. РФ опубликовано извещение о предстоящем аукционе по продаже усадьбы Никитинских в селе Костино Рыбновского района. Объект культурного наследия регионального значения, построенный в 1700 году, может быть использован, в том числе, для создания музея народного искусства — такой вид разрешенного использования указан в условиях торгов. Начальная цена еще не определена. Общая площадь земли — 16,87 га. Реализовать проект планируют во втором квартале 2026 года.

Отметим, что ученый-агроном Николай Яковлевич Никитинский приобрел имение у князя Мещерского. В наследство от предыдущего владельца ему перешли белокаменный особняк с колоннами, парк с греческими беседками и мостиками через пруды, а также церковь Богоявления 16 века, колокольню которой Никитинский впоследствии отреставрировал. Сейчас усадьба заброшена.