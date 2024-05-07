В Рязанской области сгорело здание усадебного комплекса «Дом Баташевых»

Площадь пожара составила 5000 кв.м.

В Рязанской области сгорело здание усадебного комплекса «Дом Баташевых». Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Отмечается, что ЧП случилось в рабочем поселке Гусь-Железный Касимовского района.

Возгорание произошло в двухэтажном здании. Площадь пожара составила 5000 кв.м.

Информация о пострадавших не поступала.

В тушении участвовали более 25 человек личного состава и девять единиц спецтехники.