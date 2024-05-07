Усадьба Баташевых не пострадала во время пожара в Гусь-Железном

Возгорание случилось в бывшем корпусе завода сельхозоборудования.

Усадьба Баташевых не пострадала во время пожара в Гусь-Железном. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на главу Гусевского сельского поселения Елену Химушину.

По ее словам, в ансамбль исторического объекта входит усадьба и прилегающие к ней корпуса и территории. Возгорание случилось в здании, где в советское время располагался завод сельхозоборудования. Ночью объект не охранялся. Благодаря оперативным действиям спасателей, сама усадьба Баташевых не пострадала.

Напомним, ранее МЧС России по Рязанской области сообщило о пожаре на территории усадебного комплекса «Дом Баташевых».