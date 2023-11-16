В Рязанской области с 2024 года вырастет плата за детсад

В Рязанской области с 2024 года вырастет плата за детсад. В среду, 15 ноября, опубликован проект постановления о максимальных размерах родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Согласно документу, суммы увеличиваются во всех районах и городах региона на 4,5%. В Рязани плата вырастет на 106 рублей и составит 2 458 рублей.

Полностью новые суммы в регионе выглядят так: