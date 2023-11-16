В Рязанской области с 2024 года вырастет плата за детсад
В Рязанской области с 2024 года вырастет плата за детсад. В среду, 15 ноября, опубликован проект постановления о максимальных размерах родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях.
Согласно документу, суммы увеличиваются во всех районах и городах региона на 4,5%. В Рязани плата вырастет на 106 рублей и составит 2 458 рублей.
Полностью новые суммы в регионе выглядят так:
- Михайловский район — 1 525 рублей (на 66 больше);
- Александро-Невский, Ермишинский, Захаровский, Кадомский, Клепиковский, Кораблинский, Милославский, Пителинский, Путятинский, Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Старожиловский, Ухоловский, Чучковский и Шацкий районы — 1 654 рубля (на 71 больше);
- Скопинский район — 1 819 рублей (на 78 больше);
- Касимовский район — 1 907 рублей (на 82 больше);
- Касимов — 1 958 рублей (на 84 больше);
- Пронский, Рыбновский, Ряжский, Спасский, Шиловский районы, Сасово и Скопин 2 034 рубля (на 88 больше);
- Рязанский муниципальный район — 2 352 рубля (на 101 больше).