Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
Срд, 26
Чтв, 27
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 79.81 / 79.35 25/11 17:45
Нал. EUR 92.31 / 93.99 25/11 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
Вчера 15:54
400
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
748
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 579
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 441
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области выделили 115 млн на содержание переправы и моста через Оку
В документации уточняется, что подрядчик заменит шесть речных звеньев моста через Оку в Спасском районе около села Фатьяновка. Элементы должны быть новыми и годными к эксплуатации. Согласно требованиям к техническим характеристикам, необходимая грузоподъемность одного звена — не менее 10 тонн, длина — не менее 7 метров. Также средства выделили на содержание паромной переправы через Оку в поселке Ласинский Касимовского муниципального округа. Как указано в документах, подрядчик должен обеспечить работу самоходного парома по графику, охрану, техническое обслуживание, ликвидировать размыв щебнем, осуществлять переправу транспорта оперативных служб и выполнять ремонт судов. Кроме того, в зимний период необходимо следить за толщиной, структурой льда и вводить при необходимости ограничения.

На выполнение работ по содержанию и приведению в нормативное состояние наплавного моста и паромной переправы через Оку выделили 114 миллионов 667 тысяч 639 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

В документации уточняется, что подрядчик заменит шесть речных звеньев моста через Оку в Спасском районе около села Фатьяновка. Элементы должны быть новыми и годными к эксплуатации. Согласно требованиям к техническим характеристикам, необходимая грузоподъемность одного звена — не менее 10 тонн, длина — не менее 7 метров.

Работы завершат до 1 июня 2026 года.

Также средства выделили на содержание паромной переправы через Оку в поселке Ласинский Касимовского муниципального округа. Как указано в документах, подрядчик должен обеспечить работу самоходного парома по графику, охрану, техническое обслуживание, ликвидировать размыв щебнем, осуществлять переправу транспорта оперативных служб и выполнять ремонт судов. Кроме того, в зимний период необходимо следить за толщиной, структурой льда и вводить при необходимости ограничения.

Срок выполнения работ по содержанию объекта — до 30 ноября 2026 года.

Заказчик — ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

Ранее сообщалось, что для Рязанской области хотят приобрести несамоходный речной паром за 71 миллион рублей. Его должны доставить на переправу через Оку в Шиловском районе.