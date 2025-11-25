В Рязанской области выделили 115 млн на содержание переправы и моста через Оку

На выполнение работ по содержанию и приведению в нормативное состояние наплавного моста и паромной переправы через Оку выделили 114 миллионов 667 тысяч 639 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

В документации уточняется, что подрядчик заменит шесть речных звеньев моста через Оку в Спасском районе около села Фатьяновка. Элементы должны быть новыми и годными к эксплуатации. Согласно требованиям к техническим характеристикам, необходимая грузоподъемность одного звена — не менее 10 тонн, длина — не менее 7 метров.

Работы завершат до 1 июня 2026 года.

Также средства выделили на содержание паромной переправы через Оку в поселке Ласинский Касимовского муниципального округа. Как указано в документах, подрядчик должен обеспечить работу самоходного парома по графику, охрану, техническое обслуживание, ликвидировать размыв щебнем, осуществлять переправу транспорта оперативных служб и выполнять ремонт судов. Кроме того, в зимний период необходимо следить за толщиной, структурой льда и вводить при необходимости ограничения.

Срок выполнения работ по содержанию объекта — до 30 ноября 2026 года.

Заказчик — ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

Ранее сообщалось, что для Рязанской области хотят приобрести несамоходный речной паром за 71 миллион рублей. Его должны доставить на переправу через Оку в Шиловском районе.