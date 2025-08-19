Для Рязанской области приобретут несамоходный речной паром за 71 миллион рублей

На покупку несамоходного речного парома в Рязанской области выделили 71 миллион 80 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документах отмечается, что паром будет вмещать 20 пассажиров и экипаж из двух человек. Судно предназначается для перевозки людей и безрельсового транспорта (автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и землеройных механизмов). Грузоподъемность парома — не менее 60 тонн.

Согласно требованиям, длина парома должна составлять 42 метра, а ширина — 7,1. Кроме того, год выпуска приобретаемого судна — не ранее 2025.

Паром должен быть оснащен индивидуальными спасательными средствами, электрооборудованием и радионавигацией, мачтами, молниезащитными и противопожарными устройствами.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

Поставщику необходимо до 1 июля 2026 года доставить товар на паромную переправу через Оку в Шиловском районе.