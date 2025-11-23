В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Угроза атаки БПЛА действовала на территории Рязани и области с 21:57 22 ноября. В 10:42 23 ноября беспилотную опасность в регионе отменили. Напомним, за ночь над Рязанской областью сбили один украинский дрон. Из-за падения обломков БПЛА на территории одного предприятия произошел пожар. Его потушили. Пострадавших нет.