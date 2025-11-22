В Рязанской области объявили угрозу атаки беспилотниками

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязани и региона в 21:57 22 ноября. Жителей призвали не подходить к окнам. Если находитесь на улице, нужно зайти в ближайшее здание. Оставаться в безопасном месте рекомендовали до сигнала «отбой».