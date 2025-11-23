Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 23
Пнд, 24
Втр, 25
ЦБ USD 79.02 -1.71 22/11
ЦБ EUR 90.56 -2.04 22/11
Нал. USD 80.11 / 80.65 23/11 07:00
Нал. EUR 92.47 / 93.27 23/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 2025 13:35
544
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 461
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 980
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 578
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Над Рязанской областью сбили БПЛА
Один БПЛА самолетного типа средства ПВО перехватили над территорией Рязанской области ночью 23 ноября. Всего над Россией сбили 75 беспилотников.

Над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

Один БПЛА самолетного типа средства ПВО перехватили над территорией Рязанской области ночью 23 ноября.

Всего над Россией сбили 75 беспилотников.

Напомним, в Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА.

Позже стало известно, что в регионе из-за падения обломков дрона на территории предприятия случился пожар.