Над Рязанской областью сбили БПЛА
Один БПЛА самолетного типа средства ПВО перехватили над территорией Рязанской области ночью 23 ноября. Всего над Россией сбили 75 беспилотников.
Над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.
Один БПЛА самолетного типа средства ПВО перехватили над территорией Рязанской области ночью 23 ноября.
Всего над Россией сбили 75 беспилотников.
Напомним, в Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА.
Позже стало известно, что в регионе из-за падения обломков дрона на территории предприятия случился пожар.