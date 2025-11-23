В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА случился пожар на предприятии
По предварительной информации главы региона, пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое ликвидировано. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб. Напомним, над Рязанской областью сбили один БПЛА.
