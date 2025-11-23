Рязань
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 2025 13:35
544
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 461
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 980
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 578
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА случился пожар на предприятии
По предварительной информации главы региона, пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое ликвидировано. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб. Напомним, над Рязанской областью сбили один БПЛА.

В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА случился пожар на предприятии. Пост об этом опубликован в соцсетях губернатора Павла Малкова.

По предварительной информации главы региона, пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. Пожар потушили.

На месте происшествия работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб.

Напомним, ночью 23 ноября над Рязанской областью сбили один БПЛА.