В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА случился пожар на предприятии

По предварительной информации главы региона, пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое ликвидировано. На месте происшествия работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб. Напомним, над Рязанской областью сбили один БПЛА.