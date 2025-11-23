Беспилотники атаковали ГРЭС в подмосковной Шатуре

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, шатурскую ГРЭС атаковали утром 23 ноября. Часть БПЛА уничтожили средства ПВО, несколько дронов упали на территорию станции. На шатурской ГРЭС возник пожар. На данный момент он локализован, экстренные службы продолжают работу, отметил Воробьев. Электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно. Отмечается, что ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что загорелось три трансформатора.

Беспилотники атаковали шатурскую ГРЭС. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, шатурскую ГРЭС атаковали утром 23 ноября. Часть БПЛА уничтожили средства ПВО, несколько дронов упали на территорию станции.

На шатурской ГРЭС возник пожар. На данный момент он локализован, экстренные службы продолжают работу, отметил Воробьев.

Электроснабжение в городе не нарушено — переключение на резервные линии выполнено оперативно.

Отмечается, что ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что информация о пожаре в Шатуре поступила в 07:05 23 ноября. Загорелось три трансформатора.

Напомним, ночью 23 ноября Рязанскую область атаковал беспилотник. Обломки БПЛА рухнули на территорию предприятия, случился пожар. Всего над Россией сбили 75 дронов, из них два — над московским регионом.

Фото: ГУ МЧС Московской области