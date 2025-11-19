Рязанцев предупредили об угрозе атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Рязани и области с 23:44 18 ноября. Жителей призвали не подходить к окнам. Если находитесь на улице, нужно зайти в ближайшее здание. Оставаться в безопасном месте рекомендовали до сигнала «отбой». В 7:16 18 ноября рязанцев предупредили о сохранении беспилотной опасности.