Беспилотная опасность на территории Рязанской области отменена

Угроза атаки БПЛА действовала на территории Рязани и области с 23:44 18 ноября. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 8:50 19 ноября в РСЧС сообщили, что в регионе опасность беспилотников отменена. Там напомнили, что вызвать экстренные оперативные службы можно по номеру 112.