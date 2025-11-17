В Рязани на вывоз снега с дорог выделили еще 14 миллионов рублей

Как указано в документах, работы проведут круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. На каждую смену исполнитель должен предоставить не менее 10 грузовых автомобилей. Вся техника будет оснащена ГЛОНАСС-трекерами. Необходимо, чтобы каждая машина смогла перевезти 15 тонн груза.

На оказание услуг по вывозу снега с дорог общего пользования в Рязани выделили 13 миллионов 528 тысяч рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило МБУ «Дирекция благоустройства города». Учреждение будет проверять объемы работ исполнителя на основании количества использованных талонов на прием снега и видеозаписи с площадки для складирования груза.

Срок оказания услуг — с 1 января до 31 марта 2026 года.

Ранее на круглосуточную уборку снега в Рязани спецтехникой выделили 11 млн рублей. Кроме того, на очистку от снега тротуаров и пешеходных переходов, в том числе улицы Почтовой и Лыбедского бульвара, затратили 14,5 млн рублей.

Также средства выделили и на приобретение соли для дирекции благоустройства города. Поставку 5 тысяч тонн товара осуществят за 38,9 млн рублей.