Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
11°
Срд, 19
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.51 / 81.40 17/11 14:15
Нал. EUR 94.40 / 95.17 17/11 14:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 258
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 020
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 125
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 653
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани на вывоз снега с дорог выделили еще 14 миллионов рублей
Как указано в документах, работы проведут круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. На каждую смену исполнитель должен предоставить не менее 10 грузовых автомобилей. Вся техника будет оснащена ГЛОНАСС-трекерами. Необходимо, чтобы каждая машина смогла перевезти 15 тонн груза.

На оказание услуг по вывозу снега с дорог общего пользования в Рязани выделили 13 миллионов 528 тысяч рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Как указано в документах, работы проведут круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. На каждую смену исполнитель должен предоставить не менее 10 грузовых автомобилей. Вся техника будет оснащена ГЛОНАСС-трекерами. Необходимо, чтобы каждая машина смогла перевезти 15 тонн груза.

Заказчиком выступило МБУ «Дирекция благоустройства города». Учреждение будет проверять объемы работ исполнителя на основании количества использованных талонов на прием снега и видеозаписи с площадки для складирования груза.

Срок оказания услуг — с 1 января до 31 марта 2026 года.

Ранее на круглосуточную уборку снега в Рязани спецтехникой выделили 11 млн рублей. Кроме того, на очистку от снега тротуаров и пешеходных переходов, в том числе улицы Почтовой и Лыбедского бульвара, затратили 14,5 млн рублей.

Также средства выделили и на приобретение соли для дирекции благоустройства города. Поставку 5 тысяч тонн товара осуществят за 38,9 млн рублей.