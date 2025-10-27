На уборку тротуаров от снега в Рязани выделили около 15 миллионов рублей

В Рязани на оказание услуг по очистке тротуаров и пешеходных переходов выделили 14 миллионов 536 тысяч 848 рублей. Тендеры опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, снег должны убирать круглосуточно во всех четырех районах города. В выходные и праздничные дни работы также будут проводиться. Срок оказания услуг — с 1 января по 15 апреля. Заказчиком выступила дирекция благоустройства города. Отдельно средства также выделили на погрузку и вывоз снега с улицы Почтовой и Лыбедского бульвара. Срок оказания услуг — до 31 декабря 2025 года. Заказчик — управление по делам территории города. Подрядчикам необходимо подготавливать фотоотчеты и фиксировать результаты, предоставлять заказчикам информацию об уборке снега.

Напомним, на уборку снега в Рязани уже выделили 11 миллионов рублей. Также ранее стало известно, что для нужд дирекции благоустройства города приобретут 5 тысяч тонн соли за 39 миллионов рублей.