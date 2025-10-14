На поставку соли для дирекции благоустройства Рязани выделили 39 млн рублей

В Рязани на поставку соли для нужд дирекции благоустройства города выделили 38 миллионов 900 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, ДБГ намерена приобрести 5 тысяч тонн соли. Товар должен быть упакован в мягкие контейнеры и не иметь какого-либо запаха.
Поставку необходимо осуществить до 20 января 2026 года.
Заказчиком выступило МБУ «Дирекция благоустройства города».
Ранее в Рязани выделили около 11 миллионов рублей на уборку снега. Подрядчик должен вывозить снег на специально предназначенные для этого площадки в Рязани и области.
Напомним, зимой 2023-2024 года на очистку от снега тротуаров, площадей и остановок общественного транспорта выделили около 84,1 миллионов рублей.
По заявлению мэра Рязани Виталия Артемова, к началу сезона приобрели 150 тонн реагентов и 23 тысячи тонны песка. Губернатор Павел Малков требовал обращать внимание на уборку дорог и тротуаров в зимнее время, однако с середины декабря 2023 года город перестал справляться со снегопадами.
Зимой 2024-2025 года рязанцы также неоднократно жаловались на заваленные снегом улицы.