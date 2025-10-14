Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.61 / 81.28 14/10 17:35
Нал. EUR 94.01 / 95.00 14/10 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 695
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 670
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 396
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На поставку соли для дирекции благоустройства Рязани выделили 39 млн рублей
Согласно документам, ДБГ намерена приобрести 5 тысяч тонн соли. Товар должен быть упакован в мягкие контейнеры и не иметь какого-либо запаха. Поставку необходимо осуществить до 20 января 2026 года. Заказчиком выступило МБУ «Дирекция благоустройства города».

В Рязани на поставку соли для нужд дирекции благоустройства города выделили 38 миллионов 900 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, ДБГ намерена приобрести 5 тысяч тонн соли. Товар должен быть упакован в мягкие контейнеры и не иметь какого-либо запаха.

Поставку необходимо осуществить до 20 января 2026 года.

Заказчиком выступило МБУ «Дирекция благоустройства города».

Ранее в Рязани выделили около 11 миллионов рублей на уборку снега. Подрядчик должен вывозить снег на специально предназначенные для этого площадки в Рязани и области.

Напомним, зимой 2023-2024 года на очистку от снега тротуаров, площадей и остановок общественного транспорта выделили около 84,1 миллионов рублей.

По заявлению мэра Рязани Виталия Артемова, к началу сезона приобрели 150 тонн реагентов и 23 тысячи тонны песка. Губернатор Павел Малков требовал обращать внимание на уборку дорог и тротуаров в зимнее время, однако с середины декабря 2023 года город перестал справляться со снегопадами.

Зимой 2024-2025 года рязанцы также неоднократно жаловались на заваленные снегом улицы.