На уборку снега в Рязани выделили 11 миллионов рублей

На уборку снега в Рязани выделили 11 миллионов 16 тысяч рублей. Соответствующие четыре тендера опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, техника, которая вывозит снег по заявкам, должна быть зарегистрирована в ГАИ, не заложена и не арестована, а также застрахована.
Вывозить снег подрядчик будет на специально предназначенные для этого площадки в Рязани и Рязанской области. Услуги окажут в круглосуточном режиме, в том числе по выходным и праздничным дням.
Отмечается, что договор могут расторгнуть, если зима выдастся теплой и снега не будет. Также отдельно прописана недопустимость повреждения зеленых насаждений на улицах города.
Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города». Срок исполнения контракта — по 12 февраля 2026 года.