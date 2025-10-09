На уборку снега в Рязани выделили 11 миллионов рублей

Согласно документам, техника, которая вывозит снег по заявкам, должна быть зарегистрирована в ГАИ, не заложена и не арестована, а также застрахована. Вывозить снег подрядчик будет на специально предназначенные для этого площадки в Рязани и Рязанской области. Услуги окажут в круглосуточном режиме, в том числе по выходным и праздничным дням. Отмечается, что договор могут расторгнуть, если зима выдастся теплой и снега не будет. Также отдельно прописана недопустимость повреждения зеленых насаждений на улицах города. Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города». Срок исполнения контракта — по 12 февраля 2026 года.

