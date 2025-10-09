Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
17°
Птн, 10
14°
Сбт, 11
12°
ЦБ USD 81.55 -0.38 09/10
ЦБ EUR 94.94 -0.73 09/10
Нал. USD 82.00 / 82.00 09/10 10:57
Нал. EUR 95.70 / 97.00 09/10 10:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 196
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 918
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 898
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 221
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На уборку снега в Рязани выделили 11 миллионов рублей
Согласно документам, техника, которая вывозит снег по заявкам, должна быть зарегистрирована в ГАИ, не заложена и не арестована, а также застрахована. Вывозить снег подрядчик будет на специально предназначенные для этого площадки в Рязани и Рязанской области. Услуги окажут в круглосуточном режиме, в том числе по выходным и праздничным дням. Отмечается, что договор могут расторгнуть, если зима выдастся теплой и снега не будет. Также отдельно прописана недопустимость повреждения зеленых насаждений на улицах города. Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города». Срок исполнения контракта — по 12 февраля 2026 года.

На уборку снега в Рязани выделили 11 миллионов 16 тысяч рублей. Соответствующие четыре тендера опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, техника, которая вывозит снег по заявкам, должна быть зарегистрирована в ГАИ, не заложена и не арестована, а также застрахована.

Вывозить снег подрядчик будет на специально предназначенные для этого площадки в Рязани и Рязанской области. Услуги окажут в круглосуточном режиме, в том числе по выходным и праздничным дням.

Отмечается, что договор могут расторгнуть, если зима выдастся теплой и снега не будет. Также отдельно прописана недопустимость повреждения зеленых насаждений на улицах города.

Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города». Срок исполнения контракта — по 12 февраля 2026 года.