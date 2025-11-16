Ночью в Рязани на Северной окружной произошло несколько массовых аварий

Ночью в Рязани на Северной окружной попали в ДТП как минимум 10 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП и ДТП Рязань».

По разным данным из соцсетей, в аварии на Северной окружной попали до 15 автомобилей. Около 21:00 ДТП случилось с четырьмя легковушками и фурой.

Примерно в 22:00 в соцсетях опубликовали видео второй массовой аварии за ночь. На кадрах видно четыре автомобиля, а также реанимационную машину.

Около 23:30 сообщили о третьей аварии, в которую попали четыре легковых автомобиля и одна грузовая машина. На заднем плане видео можно увидеть сотрудников Госавтоинспекции.

О пострадавших не сообщается. Официальной информации не поступало.