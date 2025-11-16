Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 16
Пнд, 17
Втр, 18
10°
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.30 / 81.40 16/11 07:00
Нал. EUR 94.50 / 95.80 16/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 221
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 859
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 055
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 490
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Ночью в Рязани на Северной окружной произошло несколько массовых аварий
По разным данным из соцсетей, в аварии на Северной окружной попали до 15 автомобилей. Около 21:00 ДТП случилось с четырьмя легковушками и фурой. Примерно в 22:00 в соцсетях опубликовали видео второй массовой аварии за ночь. На кадрах видно четыре автомобиля, а также реанимационную машину. Около 23:30 сообщили о третьей аварии, в которую попали четыре легковых автомобиля и одна грузовая машина. На заднем плане видео можно увидеть сотрудников Госавтоинспекции. О пострадавших не сообщается. Официальной информации не поступало.

Ночью в Рязани на Северной окружной попали в ДТП как минимум 10 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧП и ДТП Рязань».

По разным данным из соцсетей, в аварии на Северной окружной попали до 15 автомобилей. Около 21:00 ДТП случилось с четырьмя легковушками и фурой.

Примерно в 22:00 в соцсетях опубликовали видео второй массовой аварии за ночь. На кадрах видно четыре автомобиля, а также реанимационную машину.

Около 23:30 сообщили о третьей аварии, в которую попали четыре легковых автомобиля и одна грузовая машина. На заднем плане видео можно увидеть сотрудников Госавтоинспекции.

О пострадавших не сообщается. Официальной информации не поступало.