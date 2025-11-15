В Рязани произошло массовое ДТП с пятью машинами

Отмечается, что авария случилась вечером 15 ноября на Северной окружной. По словам очевидцев, столкнулись четыре легковушки и фура. На месте происшествия работают полицейские и скорая. Согласно данным «Яндекс Карт», на участке дороги затруднено движение. Официальная информация уточняется.