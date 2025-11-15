Рязанская ГАИ анонсировала очередной рейд

В субботу, 15 ноября, в Рязанской области пройдет рейд «Встречная полоса». Комплексное мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения. За нарушения водителям грозит лишение «прав» до полугода, либо штраф 7 500 рублей. Напомним, 15 ноября также будут ловить рязанцев, севших за руль пьяными. ️