Рязанская ГАИ анонсировала очередной рейд
Рязанская ГАИ анонсировала очередной рейд. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В субботу, 15 ноября, в Рязанской области пройдет рейд «Встречная полоса».
Комплексное мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу предназначенную для встречного движения.
Водителям грозит лишение «прав» до полугода, либо штраф 7 500 рублей.
Напомним, 15 ноября также будут ловить рязанцев, севших за руль пьяными. ️