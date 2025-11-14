ГАИ проведет масштабные рейды в выходные

Комплексные мероприятия направлены на поиск водителей, грубо нарушающих ПДД. Также будут ловить рязанцев, севших за руль пьяными. ️ГАИ призвала жителей сообщать в полицию о грубых нарушениях правил дорожного движения.