Рязанцы засняли мастурбирующего в пробке мужчину

Отмечается, что мужчину заметили 15 ноября в пробке около «Глобуса». «Мужчина за рулем машины сидел и [мастурбировал]. Рязань удивляет», — написали очевидцы. Ранее стало известно, что около «Глобуса» столкнулись грузовик и легковушка. На участке дороги проезд был затруднен.