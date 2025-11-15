Рязанцы засняли мастурбирующего в пробке мужчину
Отмечается, что мужчину заметили 15 ноября в пробке около «Глобуса». «Мужчина за рулем машины сидел и [мастурбировал]. Рязань удивляет», — написали очевидцы. Ранее стало известно, что около «Глобуса» столкнулись грузовик и легковушка. На участке дороги проезд был затруднен.
Рязанцы засняли мастурбирующего в пробке мужчину. Пост об этом опубликован в соцсетях.
Отмечается, что мужчину заметили 15 ноября в пробке около «Глобуса».
"Мужчина за рулем машины сидел и [мастурбировал]. Рязань удивляет", — написали очевидцы.
Ранее стало известно, что около «Глобуса» столкнулись грузовик и легковушка. На участке дороги проезд был затруднен.