Около «Глобуса» из-за ДТП образовалась пробка

По словам очевидцев, авария случилась 15 ноября на Северной окружной в сторону «Глобуса». Столкнулись легковушка и грузовик. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Информация о пострадавших не поступала, подробности уточняются.