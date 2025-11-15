Рязань
Угроза атаки БПЛА действует на территории Рязанской области с 3:18 15 ноября. В 4:49 жителей предупредили о сохранении беспилотной опасности. В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные службы можно по единому номеру 112. Напомним, ночью над Рязанской областью перехватили 25 украинских БПЛА.

Рязанцев предупредили о сохранении беспилотной опасности в регионе. Об этом сообщили в РСЧС.

Угроза атаки БПЛА действует на территории Рязанской области с 3:18 15 ноября. В 4:49 жителей предупредили о сохранении беспилотной опасности.

В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные службы можно по единому номеру 112.

Напомним, ночью над Рязанской областью перехватили 25 украинских БПЛА.

Позже стало известно, что после массированной атаки на регион на предприятии произошел пожар.

В 9:50 угрозу БПЛА отменили.