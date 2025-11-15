Рязанцев предупредили о сохранении беспилотной опасности в регионе

Угроза атаки БПЛА действует на территории Рязанской области с 3:18 15 ноября. В 4:49 жителей предупредили о сохранении беспилотной опасности. В РСЧС напомнили, что вызвать экстренные службы можно по единому номеру 112. Напомним, ночью над Рязанской областью перехватили 25 украинских БПЛА.