После массированной атаки БПЛА на рязанском предприятии произошел пожар

По его словам, ночью 15 ноября средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожено 25 БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации главы региона, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте происшествия работают оперативные службы. Павел Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествия.

Ранее в Минобороны рассказали об атаке. В РСЧС сообщали, что с 3:18 на территории региона действует беспилотная опасность.

В 9:50 угрозу БПЛА отменили.