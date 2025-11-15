После массированной атаки БПЛА на рязанском предприятии произошел пожар

Рязань
После атаки БПЛА на рязанском предприятии произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своих соцсетях.

По его словам, ночью 15 ноября средствами ПВО и РЭБ над Рязанской области уничтожено 25 БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия.

По предварительной информации главы региона, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте происшествия работают оперативные службы.

Павел Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествия.

Ранее в Минобороны рассказали об атаке. В РСЧС сообщали, что с 3:18 на территории региона действует беспилотная опасность.

В 9:50 угрозу БПЛА отменили.