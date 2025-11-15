Над Рязанской областью сбили 25 украинских БПЛА

БПЛА самолетного типа перехватили над Рязанской областью средства ПВО с 23:00 14 ноября до 7:00 15 ноября. Всего над российскими регионами уничтожили 64 дрона.

Над Рязанской областью сбили 25 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа перехватили над Рязанской областью средства ПВО с 23:00 14 ноября до 7:00 15 ноября.

Всего над российскими регионами уничтожили 64 дрона.

Позже стало известно, что после массированной атаки БПЛА на рязанском предприятии произошел пожар.

В РСЧС сообщили, что на территории региона продолжает действовать беспилотная опасность.

В 9:50 угрозу БПЛА отменили.