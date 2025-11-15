В Рязанской области отменили беспилотную опасность

Угрозу атаки БПЛА на территории региона объявляли в 3:18 15 ноября. В 9:50 ее отменили. Напомним, ночью над Рязанской областью перехватили 25 БПЛА ВСУ. После массированной атаки на предприятии произошел пожар.