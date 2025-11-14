В Рязани выбрали эскиз «Монумента Памяти и Славы участникам СВО»

Мемориал установят на территории парка «Рюмина Роща», прилегающей к Голенчинскому шоссе и «Скорбященскому мемориальному комплексу». Открытый конкурс на лучшее эскизное проектное предложение по размещению «Монумента Памяти и Славы участникам СВО» в Рязани был объявлен 7 мая 2025 года. Всего поступило 14 конкурсных предложений, 5 из которых соответствовали условиям. Победителями конкурса стала команда из Москвы: архитектор Елена Забродина, скульпторы Илья Гуреев и Людмила Семикопенко.