В Рязани объявили конкурс на лучший эскиз «Монумента Памяти и Славы участникам СВО»

Отмечается, что работу победителя планируют установить на территории парка культуры и отдыха «Рюмина Роща». «Проект может быть представлен в виде скульптурной композиции, скульптуры или памятного знака, которые будут размещены на территории парка. Эскиз должен символизировать мужество, стойкость, преемственность поколений и героизм российских солдат, которые отдали свои жизни за Родину и сохранение исторической памяти. Это должен быть многогранный образ, который будет иметь глубокий смысл и отражать „рязанский характер“», — отметили в мэрии. Победитель конкурса получит 700 тысяч рублей. Итоги подведут 13 октября.