Депутат заявил, что включение Telegram в «белый список» сервисов невозможно
Депутат Госдумы Немкин пояснил, что мессенджер является иностранной платформой, а перечень формируется только из отечественных цифровых платформ, имеющих критическое значение для жизни людей Ранее в сети появились фейковые сообщения о включении Telegram в «белый список» сервисов.
