Telegram не вошел в «белый список» сервисов для работы без интернета

Telegram не был включен в «белый список» сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. Об этом сообщает Mash со ссылкой на информацию от Роскомнадзора. В ведомстве подтвердили, что Telegram отсутствует в списке платформ, которые могут функционировать без доступа к интернету. Некоторые средства массовой информации ранее утверждали, что мессенджер был добавлен в этот перечень, однако они ссылались на документ, не имеющий отношения к официальному «белому списку». Министерство цифрового развития России также опубликовало обновленный список сервисов, доступных в условиях отключений мобильного интернета. В этом перечне Telegram не присутствует.

