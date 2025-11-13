Отказ Украины от мирных переговоров с Россией до конца года не изменит ситуацию для обеих сторон, заявил Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам. Об этом пишет «Абзац».
Он отметил, что текущее решение лишь подчеркивает зависимость президента Украины Владимира Зеленского от своих западных кураторов.
По словам Новикова, Киевский режим не был готов к переговорам ранее и не готов сейчас, поскольку основные силы, влияющие на решения Зеленского, находятся в Европе. Он подчеркнул, что до тех пор, пока эти силы будут стремиться к продолжению конфликта, Украина не сможет принять самостоятельное решение о мире. Депутат также указал на существование группы лиц, которые действуют в интересах определенных внешних игроков, что создает атмосферу, напоминающую организованную преступность.
Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица сообщил, что Киев приостанавливает мирные переговоры с Россией из-за отсутствия результата. Однако позже он опроверг свои слова, заявив, что они были неправильно интерпретированы СМИ.