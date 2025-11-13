Рязань
Стало известно, кто стоит за отказом Киева от мирных переговоров с Москвой
Отказ Украины от мирных переговоров с Россией до конца года не изменит ситуацию для обеих сторон, заявил Дмитрий Новиков, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам. Он отметил, что решение Украины отражает зависимость Зеленского от западных кураторов. Киевский режим не был и не готов к переговорам, так как основные решения принимаются в Европе. Пока внешние силы поддерживают конфликт, Украина не сможет самостоятельно двигаться к миру. Новиков также упомянул группу лиц, действующих в интересах внешних игроков, создавая атмосферу, похожую на организованную преступность.

Отказ Украины от мирных переговоров с Россией до конца года не изменит ситуацию для обеих сторон, заявил Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам. Об этом пишет «Абзац».

Он отметил, что текущее решение лишь подчеркивает зависимость президента Украины Владимира Зеленского от своих западных кураторов.

По словам Новикова, Киевский режим не был готов к переговорам ранее и не готов сейчас, поскольку основные силы, влияющие на решения Зеленского, находятся в Европе. Он подчеркнул, что до тех пор, пока эти силы будут стремиться к продолжению конфликта, Украина не сможет принять самостоятельное решение о мире. Депутат также указал на существование группы лиц, которые действуют в интересах определенных внешних игроков, что создает атмосферу, напоминающую организованную преступность.

Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица сообщил, что Киев приостанавливает мирные переговоры с Россией из-за отсутствия результата. Однако позже он опроверг свои слова, заявив, что они были неправильно интерпретированы СМИ.