Киев официально остановил мирные переговоры с Москвой

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Liga.net. По его словам, поскольку в этом году переговоры не принесли значимого прогресса, они были прекращены.

