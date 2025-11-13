Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
Вск, 16
ЦБ USD 80.6 -0.69 14/11
ЦБ EUR 93.7 -0.49 14/11
Нал. USD 81.00 / 81.40 13/11 18:15
Нал. EUR 94.20 / 95.17 13/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 111
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 515
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 893
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 177
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанское предприятие «Жито» получило еще один штраф
ООО «Жито» оштрафовали за невыполнение предписания Россельхознадзора. Об этом 13 ноября сообщили в соцсетях Арбитражного суда Рязанской области. ООО «Жито» полностью не устранило в установленный срок следующие нарушения: не подготовило документы, которые подтверждают, что на предприятии регулярно контролируют выпуск мяса баранины, свинины и их субпродукты (почки, язык, печень); не разработало процедуры, которые помогут предотвратить риски, связанные с безопасностью пищевой продукции. Суд решил, что такие нарушения создают угрозу для жизни и здоровья граждан. ООО «Жито» оштрафовали на 160 000 рублей. Решение не вступило в законную силу. Ранее предприятие «Жито» штрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения в молочном и мясном цехах.

ООО «Жито» оштрафовали за невыполнение предписания Россельхознадзора. Об этом 13 ноября сообщили в соцсетях Арбитражного суда Рязанской области.

ООО «Жито» полностью не устранило в установленный срок следующие нарушения:

  • не подготовило документы, которые подтверждают, что на предприятии регулярно контролируют выпуск мяса баранины, свинины и их субпродукты (почки, язык, печень);
  • не разработало процедуры, которые помогут предотвратить риски, связанные с безопасностью пищевой продукции.

Суд решил, что такие нарушения создают угрозу для жизни и здоровья граждан. ООО «Жито» оштрафовали на 160 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее предприятие «Жито» штрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения в молочном и мясном цехах.