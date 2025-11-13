Рязанское предприятие «Жито» получило еще один штраф

ООО «Жито» оштрафовали за невыполнение предписания Россельхознадзора. Об этом 13 ноября сообщили в соцсетях Арбитражного суда Рязанской области. ООО «Жито» полностью не устранило в установленный срок следующие нарушения: не подготовило документы, которые подтверждают, что на предприятии регулярно контролируют выпуск мяса баранины, свинины и их субпродукты (почки, язык, печень); не разработало процедуры, которые помогут предотвратить риски, связанные с безопасностью пищевой продукции. Суд решил, что такие нарушения создают угрозу для жизни и здоровья граждан. ООО «Жито» оштрафовали на 160 000 рублей. Решение не вступило в законную силу. Ранее предприятие «Жито» штрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения в молочном и мясном цехах.