Предприятие в Рыбновском районе заплатит штраф за нарушения на производстве

В июне 2025 года Россельхознадзор проверил предприятие в Рыбновском районе Рязанской области, которое производит мясо и молочные продукты. Об этом сообщили на сайте ведомства. Визит проводился в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания. Во время инспекции выяснили, что компания не соблюдала правила производства и не проводила необходимые лабораторные исследования своей продукции. По причине этого составили административное правонарушение, и дело передали в суд. 8 августа 2025 года Арбитражный суд Рязанской области признал компанию виновной и назначил ей штраф в размере 300 000 рублей.

В июне 2025 года Россельхознадзор проверил предприятие в Рыбновском районе Рязанской области, которое производит мясо и молочные продукты. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Визит проводился в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания.

Во время инспекции выяснили, что компания не соблюдала правила производства и не проводила необходимые лабораторные исследования своей продукции. По причине этого составили административное правонарушение, и дело передали в суд.

8 августа 2025 года Арбитражный суд Рязанской области признал компанию виновной и назначил ей штраф в размере 300 000 рублей.