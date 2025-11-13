«Использовали». Экс-начальник управления благоустройства Рязани выступил в суде

Заседание началось с выступления адвоката сотрудника фирмы-производителя коммунальной техники «Меркатор Холдинг» Артура Сидорова. Она отметила, что роль ее подзащитного в данном деле минимальная, он подготовил два коммерческих предложения и передал деньги Владимиру Арцыбашеву, который хотел потратить их на покупку нового автомобиля. Он занимал должность советника вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова.

В Рязани продолжили рассматривать апелляцию на приговор в отношении Юрия Фурфурака, Евгения Алексеева и Артура Сидорова, осужденных по делу о хищении 15 миллионов рублей при закупке коммунальной техники. На очередном заседании в Рязанской областном суде в четверг, 13 ноября, присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

Адвокат обратила внимание на то, что вся техника приобретена и работает на благо города, а лично Сидоров никакие деньги не получил от этой сделки. По ее словам, осужденный не представляет опасности общественности и не может никому навредить своими действиями. Адвокат напомнила, что подзащитный уже полностью погасил принесенный ущерб.

«Он действительно очень хороший человек. Он исправил все ошибки, которые допустил. Он раскаялся», — заявила защитница.

На суде также выступил бывший начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак. Он сообщил, что вину на допросе признал частично, а о хищение денежных средств не знал.

«О хищении я узнал только после ознакомления с материалами дела. Цели завладеть денежными средствами у меня не было. Выполняя свои обязанности по должности, я оказался невольным участником. Меня путем обмана использовали втемную», — рассказал суду Фурфурак.

Бывший чиновник признался, что безответственно подошел к исполнению своих обязанностей и не проконтролировал работу сотрудников. По словам осужденного, он не мог действовать в интересах петербургской компании ООО «ФГК» Евгения Алексеева, потому что узнал о существовании этой организации за день до проведения конкурсной процедуры.

Фурфурак отметил, что действовал в рамках своих должностных обязанностей, а не по указанию Владимира Арцыбашева, который не сообщил о криминальном характере закупки.

«Корысть в моих действиях отсутствовала. Я ничего не получил для себя в результате совершенного преступления. Осведомлен о преступных намерениях иных лиц не был», — заключил бывший чиновник.

Адвокат Фурфурака заявил, что вынесенный Железнодорожным районным судом приговор является незаконным, необоснованным и несправедливым. Он потребовал изменить его с учетом доводов апелляционной жалобы.

В свою очередь прокурор отметил, что оснований для смягчения приговора нет. По его словам, решение суда следует изменить и усилить назначенное наказание.

Следующее заседание по делу состоится в четверг, 27 ноября.

Напомним, 14 июля 2025 года Железнодорожный районный суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве при закупке коммунальной техники.

Гендиректору петербургской компании ООО «ФГК» Евгению Алексееву назначили наказание в 4 года лишения свободы в тюрьме общего режима и выплату штрафа в размере 500 тысяч рублей. Сотрудник фирмы-производителя коммунальной техники Артур Сидоров получил 3 года 6 месяцев лишения свободы в тюрьме общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Экс-начальнику управления благоустройства Юрию Фурфураку назначили 4 года лишения свободы в тюрьме общего режима. Штраф — 400 тысяч рублей.

Фигурантов обвиняли в хищении 15,7 миллионов рублей при закупке коммунальной техники для Рязани.

