В Госдуме заявили, что власти Украины ищут «не формулу мира, а формулу войны»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что власти Украины стремятся не к миру, а к войне, ссылаясь на последние события и коррупционный скандал. По его словам, решение Киева о прекращении переговоров подтверждает нежелание президента Зеленского искать реальные пути урегулирования конфликта. Ранее заместитель главы МИД Украины объявил о приостановке диалога до конца 2025 года, мотивируя это отсутствием прогресса.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление Киева о приостановке мирных переговоров с Москвой, отметив, что власти Украины предпочитают «искать не формулу мира, а формулу войны», пишет «Газета. ру».

По его словам, это подтверждается недавним коррупционным скандалом в стране.

Слуцкий подчеркнул, что решение МИД Украины о приостановке переговоров свидетельствует о неготовности режима президента Зеленского к серьезному мирному урегулированию. Он напомнил о предложениях, сделанных на последнем раунде переговоров в Стамбуле, которые касались создания рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам. Однако, по мнению депутата, Киев вновь саботировал реальный процесс мирных переговоров.

Депутат также указал на необходимость администрации президента США сделать выводы из текущей ситуации, отметив, что Зеленский ищет не мирные решения, а способы продолжения конфликта, что может быть связано как с властными амбициями, так и с коррупцией. Он упомянул о масштабном расследовании в энергетическом секторе Украины, где соратник Зеленского Тимур Миндич подозревается в организации схемы получения откатов от контрактов с «Энергоатомом».

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица ранее заявил, что Киев официально приостановил мирные переговоры с Москвой до конца 2025 года, считая их безрезультатными.

Фото: Petrov Sergey/Global Look Press