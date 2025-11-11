Рязань
В минцифры призвали рязанцев использовать проводной интернет вместо мобильного
В региональном минцифры призвали рязанцев использовать проводной интернет вместо мобильного. Соответствующее сообщение опубликовано 11 ноября в соцсетях в ответ на жалобы местных жителей.

В министерстве пояснили, что решение о блокировке мобильного интернета принимается компетентными органами исходя из оперативной обстановки. Ограничения связаны с мерами безопасности.

«Как временное решение предлагаем использовать проводной интернет», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что мобильный интернет работает со сбоями у всех операторов связи. Четких сроков ограничения в настоящее время нет.

Рязанцам напомнили, что при отсутствии мобильного интернета доступны социально значимые сервисы и сайты: соцсети, мессенджер Max, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», сайты маркетплейсов, Rutube, сайты мобильных операторов.

В минцифры уточнили, что список будет дополняться.

Напомним, рязанцы пожаловались на работу мобильного интернета 11 ноября. С доступом в сеть столкнулись жители других регионов.