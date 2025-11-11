Рязань
Рязанцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета
Рязанцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные с сайта detector404.ru, также сообщения поступили от читателей РЗН. инфо.

По словам местных жителей, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются с утра 11 ноября.

Кроме того, по данным СМИ, жалобы поступают от жителей Санкт-Петербурга, Тулы, Краснодарского края, Воронежа, Нижнего Новгорода.

Также сбои зафиксированы в Ульяновской области. Как писала «КП-Ульяновск», мобильный интернет в регионе ограничивают локально, возле спецобъектов, а не по всей территории. Со ссылкой на ЦУР сообщается, что причина — усиление мер безопасности.

«Они действуют во всех регионах страны не только в период опасности и атак беспилотников, а на постоянной основе», — заявили в ульяновском ЦУРе.

Позже в минцифры призвали рязанцев использовать проводной интернет вместо мобильного.