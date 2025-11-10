Минпромторг успокоил россиян, заявив о поэтапном введении технологического сбора

В России планируется поэтапное введение технологического сбора, сообщает пресс-служба Минпромторга. На первом этапе сбор будет взиматься с готовой электронной аппаратуры, включая ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм сбора средств для развития отрасли и адаптации бизнеса к новым условиям. На втором этапе предполагается расширение действия сбора на электронные компоненты и модули. В министерстве считают, что такой подход поможет локализовать производство в стране и создать устойчивую экосистему для отечественных производителей. «Введение технологического сбора позволит нам аккумулировать средства на развитие высоких технологий и поддерживать отечественное производство», — отметили в Минпромторге.

