Минпромторг успокоил россиян, заявив о поэтапном введении технологического сбора
Напомним, ранее сообщили о введении нового сбора — технологического. Эксперт спрогнозировал подорожание товаров на 35% на фоне этого.