В России могут подорожать товары на 35% из-за нового технологического сбора
Эксперт финансового рынка Андрей Бархота сообщил, что стоимость продукции, подпадающей под новый технологический сбор, может вырасти на 20-35%. Об этом пишет «Абзац».

Ранее «Ведомости» сообщили о планах властей ввести этот сбор для поддержки отечественных производителей радио- и микроэлектроники. Ставка сбора будет определяться индивидуально для каждого товара.

Бархота отметил, что данный сбор можно рассматривать как своего рода квазиналог, который, подобно НДС, будет включен в конечную цену товаров. «Все будет зависеть от принципа ценообразования в сфере радио- и микроэлектроники. Я ожидаю, что подорожание для конечного потребителя составит от 20 до 35%," — добавил он.

Аналитик также указал, что сбор вводится для пополнения бюджета, однако эта сфера является чувствительной для экономики России. Он не исключает возможности смягчения ставки сбора или пересмотра перечня товаров, подпадающих под него.