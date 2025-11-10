В России введут технологический сбор на электронику

Правительство России одобрило введение технологического сбора на некоторые категории электронной продукции для поддержки отечественной радио- и микроэлектроники. Поправки в закон о промышленной политике подготовил Минпромторг, сообщает «Ведомости». Плательщиками станут импортеры и российские производители независимо от локализации. Ставка зависит от товара, максимальный сбор — 5000 рублей. Перечень товаров будет формироваться поэтапно. Сбор начнет действовать с 1 сентября 2026 года — это даст время бизнесу на подготовку. Минпромторг возьмёт на себя администрирование, но оператором не станет Центр развития перспективных технологий. Средства направят в фонды поддержки радиоэлектронной промышленности.

Правительство России одобрило введение технологического сбора на отдельные категории электронной продукции, средства от которого будут направлены на поддержку отечественной радиоэлектроники и микроэлектроники.

Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомствах.

Плательщиками нового сбора станут как импортеры, так и российские производители электроники, независимо от степени локализации их продукции. Ставка будет определяться для каждой единицы товара отдельно, но не превысит 5000 рублей для самой дорогой продукции. Перечень товаров, попадающих под сбор, будет формироваться поэтапно в течение нескольких лет.

Новый механизм начнет действовать с 1 сентября 2026 года, что даст бизнесу время на подготовку. Администратором сбора будет Минпромторг, однако оператором не станет Центр развития перспективных технологий, который занимается маркировкой продукции в России. Средства, собранные в рамках нового механизма, планируется направлять в специальные фонды поддержки радиоэлектронной промышленности.